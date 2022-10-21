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Шойгу провел переговоры с министром обороны США

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, передает пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.

«21 октября 2022 г. состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

13 мая впервые за почти три месяца состоялся последний разговор глав оборонных ведомств, а 19 мая прошли переговоры между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указывал на то, что контакты между Кремлем и Белым домом сейчас фактически отсутствуют. Это касалось в том числе контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных