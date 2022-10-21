Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, передает пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.
«21 октября 2022 г. состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.
13 мая впервые за почти три месяца состоялся последний разговор глав оборонных ведомств, а 19 мая прошли переговоры между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указывал на то, что контакты между Кремлем и Белым домом сейчас фактически отсутствуют. Это касалось в том числе контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
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