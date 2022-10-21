Антонов заявил, что Москва делает все для недопущения ядерной войны
Россия делает все для того, чтобы не допустить ядерной войны, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Я вам твердо отвечу, по крайней мере то, что мы делаем, российские дипломаты, то, что делают российские политики, делают все для того, чтобы этого не случилось. Мы привержены позиции, одобренной нашими президентами, причем не только России, но и "ядерной пятерки", о том, что ядерная война произойти не может и в ней не будет победителей», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
7 октября президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств, организованном демократами в Нью-Йорке, заявил, что человечество столкнулось с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, неоднократно заявлял, что западные СМИ и политики активно рассуждают о вопросах применения ядерного оружия, однако Россия в этом принимать участия не будет. При этом он напомнил, что Москва может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.
Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны. В числе других условий – воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, либо же агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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