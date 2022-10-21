Антонов заявил, что Москва делает все для недопущения ядерной войны

«Я вам твердо отвечу, по крайней мере то, что мы делаем, российские дипломаты, то, что делают российские политики, делают все для того, чтобы этого не случилось. Мы привержены позиции, одобренной нашими президентами, причем не только России, но и "ядерной пятерки", о том, что ядерная война произойти не может и в ней не будет победителей», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).