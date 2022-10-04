В Кремле отказались участвовать в «ядерной риторике»

Накануне Песков заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны. До этого в Кремле призвали ответственно подходить к вопросу гипотетической ядерной эскалации. Песков отметил, что на этот счет сейчас появляется множество безответственных высказываний.