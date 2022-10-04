В Кремле отказались участвовать в «ядерной риторике»
Западные СМИ и политики сейчас активно рассуждают о вопросах применения ядерного оружия, однако Россия в этом принимать участия не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас много упражнений по ядерной риторике, мы принимать участия в этом не хотим», – сказал он.
Так представитель Кремля прокомментировал публикацию The Times об опасениях НАТО в связи с тем, что Россия якобы планирует провести ядерные испытания на границе с Украиной, в частности, в Черном море. Подобный шаг, считают в Североатлантическом альянсе, призван продемонстрировать готовность России применить оружие массового поражения.
Накануне Песков заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны. До этого в Кремле призвали ответственно подходить к вопросу гипотетической ядерной эскалации. Песков отметил, что на этот счет сейчас появляется множество безответственных высказываний.
В ходе своего обращения 21 сентября Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он говорил о «ядерном шантаже», при этом президент намекнул, что угрозы могут коснуться и самих западных стран.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби считает маловероятным использование ядерного оружия Москвой. В Вашингтоне активно следят за действиями России и продумывают ответ на случай применения ядерного оружия, добавил он.
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