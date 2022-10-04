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В Кремле отказались участвовать в «ядерной риторике»

Ведомости

Западные СМИ и политики сейчас активно рассуждают о вопросах применения ядерного оружия, однако Россия в этом принимать участия не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас много упражнений по ядерной риторике, мы принимать участия в этом не хотим», – сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию The Times об опасениях НАТО в связи с тем, что Россия якобы планирует провести ядерные испытания на границе с Украиной, в частности, в Черном море. Подобный шаг, считают в Североатлантическом альянсе, призван продемонстрировать готовность России применить оружие массового поражения.

Накануне Песков заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны. До этого в Кремле призвали ответственно подходить к вопросу гипотетической ядерной эскалации. Песков отметил, что на этот счет сейчас появляется множество безответственных высказываний.

В ходе своего обращения 21 сентября Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он говорил о «ядерном шантаже», при этом президент намекнул, что угрозы могут коснуться и самих западных стран.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби считает маловероятным использование ядерного оружия Москвой. В Вашингтоне активно следят за действиями России и продумывают ответ на случай применения ядерного оружия, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных