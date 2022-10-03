В США усомнились в наличии у России планов применить ядерное оружие
Маловероятно, что Россия всерьез настроена применить ядерное оружие. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканал CNN.
«Мы не видели никаких признаков того, что [президент России Владимир] Путин принял подобное решение», — отметил Кирби.
Он подчеркнул, что в Вашингтоне активно следят за действиями России и продумывают ответ на случай применения ядерного оружия.
Кирби также вновь обозначил позицию США по поводу ударов украинских военных по присоединенным к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. Он отметил, что Вашингтон не считает подобные атаки нападением на российскую территорию.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь прокомментировал возможность применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что Россия может пойти на такой шаг только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.
До этого в Кремле призвали ответственно подходить к вопросу гипотетической ядерной эскалации. Песков отметил, что на этот счет сейчас появляется множество безответственных высказываний.
В ходе своего обращения 21 сентября Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он говорил о «ядерном шантаже», при этом президент намекнул, что угрозы могут коснуться и самих западных стран.
Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений.
Слова Медведева прокомментировал Песков. Он пояснил, что зампред Совбеза РФ ссылался на доктринальные документы. При этом в МИД РФ подчеркнули, что Россия не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает их от вмешательства в спецоперацию на Украине.
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