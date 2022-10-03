В США усомнились в наличии у России планов применить ядерное оружие

Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений.