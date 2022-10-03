Песков вновь прокомментировал возможность применения ядерного оружия
Россия может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который посчитал, что в ходе спецоперации нужны «более кардинальные меры, вплоть до использования маломощного ядерного вооружения».
«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных здесь соображений быть не может», — пояснил представитель Кремля.
Кадыров, комментируя отвод российских войск из Красного Лимана, призвал применять в рамках спецоперации на Украине более кардинальные меры. «Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения», — отметил он.
После обращения президента России Владимира Путина 21 сентября, в котором он сообщил о наличии «ядерного шантажа» со стороны США в контексте обстрелов ЗАЭС, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использованием данного вида вооружений.
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