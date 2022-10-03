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Песков вновь прокомментировал возможность применения ядерного оружия

Ведомости

Россия может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который посчитал, что в ходе спецоперации нужны «более кардинальные меры, вплоть до использования маломощного ядерного вооружения».

«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных здесь соображений быть не может», — пояснил представитель Кремля.

Кадыров, комментируя отвод российских войск из Красного Лимана, призвал применять в рамках спецоперации на Украине более кардинальные меры. «Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения», — отметил он.

Ранее по теме: Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине

После обращения президента России Владимира Путина 21 сентября, в котором он сообщил о наличии «ядерного шантажа» со стороны США в контексте обстрелов ЗАЭС, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использованием данного вида вооружений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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