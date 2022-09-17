Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине. Ранее президент США Джо Байден предостерег Москву от применения ядерного или химического оружия и заявил, что РФ может стать изгоем в мире «больше, чем когда-либо».
«Читайте доктрину. Там все написано», — сказал Песков «РИА Новости».
В пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Украина пыталась организовать теракты вблизи российских атомных электростанций. При этом он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а Россия сделает все возможное, чтобы не допустить негативного развития событий. По его словам, РФ «до поры до времени» сдержанно реагирует на нанесение ударов вооруженными силами Украины. Российская армия нанесла предупреждающие удары, а если их действия будут продолжаться дальше, то ответ будет серьезнее, заявил Путин.
Принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине России, говорил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому», — сказал Грушко.
Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если
поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории России;
будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны;
произойдет воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
случится агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.