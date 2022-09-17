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Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине. Ранее президент США Джо Байден предостерег Москву от применения ядерного или химического оружия и заявил, что РФ может стать изгоем в мире «больше, чем когда-либо».

«Читайте доктрину. Там все написано», — сказал Песков «РИА Новости».

В пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Украина пыталась организовать теракты вблизи российских атомных электростанций. При этом он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а Россия сделает все возможное, чтобы не допустить негативного развития событий. По его словам, РФ «до поры до времени» сдержанно реагирует на нанесение ударов вооруженными силами Украины. Российская армия нанесла предупреждающие удары, а если их действия будут продолжаться дальше, то ответ будет серьезнее, заявил Путин.

Ранее по теме: Байден предупредил Москву о последствиях в случае применения ядерного оружия

Принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине России, говорил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому», — сказал Грушко.

Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если

  • поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории России;

  • будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны;

  • произойдет воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

  • случится агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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