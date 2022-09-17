Песков прокомментировал возможность применения ядерного оружия на Украине

В пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Украина пыталась организовать теракты вблизи российских атомных электростанций. При этом он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а Россия сделает все возможное, чтобы не допустить негативного развития событий. По его словам, РФ «до поры до времени» сдержанно реагирует на нанесение ударов вооруженными силами Украины. Российская армия нанесла предупреждающие удары, а если их действия будут продолжаться дальше, то ответ будет серьезнее, заявил Путин.