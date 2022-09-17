Байден предупредил Москву о последствиях в случае применения ядерного оружия
Президент США Джо Байден предостерег Россию от применения ядерного или химического оружия и заявил, что Москва может стать изгоем в мире «больше, чем когда-либо». Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.
Журналист CBS поинтересовался у президента, как тот отреагирует, если руководство РФ на фоне «успехов Украины на поле боя» начнет рассматривать возможность применения химического или тактического ядерного оружия.
«Нет. Нет. Нет. Ты изменишь облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны», — сказал Байден.
Президент не ответил на вопрос о последствиях, которые ожидают Россию в случае применения химического или ядерного оружия.
«Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что это будет? Конечно, я вам не скажу», — сказал глава государства. Он добавил, что Россия станет изгоем в мире «больше, чем когда-либо», а ответ США будет зависеть от действий Москвы.
В начале сентября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что лучшей гарантией сохранения страны является ее ядерный арсенал. Кроме того, в интервью телеканалу LCI он обозначал, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие – в случае старта ядерных ракет, применения ядерного оружия, нанесения ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иных действий, которые угрожают существованию самого государства.
В середине августа министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал домыслами планы России о применении химического либо ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. По его словам, у России нет необходимости с военной точки зрения использовать ядерное оружие на Украине, а основная задача ядерного вооружения страны – это «сдерживание ядерного нападения».