Байден предупредил Москву о последствиях в случае применения ядерного оружия

«Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что это будет? Конечно, я вам не скажу», — сказал глава государства. Он добавил, что Россия станет изгоем в мире «больше, чем когда-либо», а ответ США будет зависеть от действий Москвы.