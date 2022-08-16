Шойгу опроверг любую необходимость в применении ядерного оружия на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал домыслами планы России о применении химического либо ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Об этом он заявил на форуме «Армия–2022», сообщает «РИА Новости».
«В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», – сказал министр.
Шойгу добавил, что у России нет необходимости с военной точки зрения использовать ядерное оружие на Украине. Основная задача ядерного вооружения страны – это «сдерживание ядерного нападения», уточнил он.
Также глава Минобороны напомнил, что в России существуют «документы, открытые для широкого ознакомления», в которых прописаны ограничения по применению ядерного оружия.
Российские политики неоднократно заявляли, что не будут применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Еще в начале мая МИД РФ заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации.
В середине июля в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» депутат Европарламента и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Западные страны могли бы передать Украине ядерное оружие для защиты своей независимости, поскольку Россия «многократно» нарушила Будапештский меморандум.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.
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