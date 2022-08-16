Шойгу опроверг любую необходимость в применении ядерного оружия на Украине

Российские политики неоднократно заявляли, что не будут применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Еще в начале мая МИД РФ заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации.