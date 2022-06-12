В Польше заявили о праве Запада передать Украине ядерное оружие
Западные страны могли бы передать Украине ядерное оружие для защиты своей независимости, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум, заявил в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» депутат Европарламента и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Политик напомнил, что после подписания в 1994 г. Будапештского меморандума Украина отказалась от своего ядерного потенциала взамен на независимость в границах, установленных со времен СССР. По словам Сикорского, Россия этот договор «нарушила - и многократно».
«Украина не имела операционного контроля над арсеналом и не имела также возможности содержать его в безопасном состоянии. Но из-за того, что Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то считаю, что мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал депутат Европарламента.
По мнению Сикорского, президент РФ Владимир Путин не станет атаковать территорию НАТО ядерным оружием, в стране не идет подготовка к такому шагу. Иначе, по его словам, стало бы известно о перемещениях атомных боеголовок к авиационным, артиллерийским или ракетным подразделениям.
Еще до начала спецоперации на Украине президент Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ от ядерного оружия. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 г. будут поставлены под сомнение».
Появление тактического ядерного вооружения у Украины означает стратегическую угрозу для РФ, заявил после этого российский президент. По словам Путина, Киев обладает достаточно широкими комплекциями в ядерной сфере еще с советских времен.
В мае помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявил, что США не рассматривают возможность предоставления Украине ядерных вооружений.