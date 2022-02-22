Путин оценил заявление Украины о намерении получить ядерное оружие
Москва приняла во внимание заявление Украины о намерениях получить ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС.
«Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам. И хочу сказать, что мы их услышали», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Даже появление тактического ядерного вооружения у Украины означает стратегическую угрозу для РФ, отметил глава государства. По его словам, Киев обладает достаточно широкими комплекциями в ядерной сфере еще с советских времен.
«Там есть школы, там есть все для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля», — добавил российский лидер.
В свою очередь вопрос не хватающей Украине системы обогащения урана «решается достаточно просто», добавил он.
18 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ от ядерного оружия. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 г. будут поставлены под сомнение», писали «РИА Новости».