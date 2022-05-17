Медведев рассказал о способности ядерного щита России предотвратить мировую войну
Арсенал вооружений России, в том числе ядерный щит, «охлаждает амбиции» тех, кто хочет «своими и чужими руками» развязать третью мировую войну, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ», – отметил он. По словам Медведева, Россия готова «отразить любую агрессию», угрожающую государству.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 8 мая заявил, что в случае начала ядерной войны страны НАТО будут уничтожены Россией за полчаса, однако нельзя ее допускать, поскольку последствия скажутся на состоянии Земли. 12 мая зампредседателя Совбеза отмечал, что в ядерную войну может перерасти прямой конфликт России и НАТО, что станет «катастрофическим сценарием» для всех сторон.
6 мая замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что применение российскими войсками ядерного оружия на Украине невозможно, потому что это «не соответствует задачам спецоперации». По его словам, российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что и Россия, и НАТО хотят избежать прямого столкновения, о чем неоднократно заявлялось сторонами.