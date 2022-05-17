Медведев рассказал о способности ядерного щита России предотвратить мировую войну

6 мая замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что применение российскими войсками ядерного оружия на Украине невозможно, потому что это «не соответствует задачам спецоперации». По его словам, российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что и Россия, и НАТО хотят избежать прямого столкновения, о чем неоднократно заявлялось сторонами.