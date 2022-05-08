Рогозин заявил, что Россия уничтожит НАТО за полчаса в случае ядерной войны
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае начала ядерной войны страны НАТО будут уничтожены Россией за полчаса, однако нельзя ее допускать, поскольку последствия скажутся на состоянии Земли.
«Поэтому нам придется побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
По его словам, победа возможна при полной солидарности страны с армией, мобилизации экономики государства и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы. Делать это надо немедленно и быстро, убежден Рогозин.
Глава госкорпорации также заявил, что Россия на Украине не воюет с нацистами, а освобождает ее от «оккупации НАТО и отодвигает злейшего врага от наших западных границ». По его мнению, «существование отдельной от России Украины неминуемо будет превращать ее в анти-Россию и плацдарм Запада для агрессии против нашего народа». Рогозин назвал спецоперацию, которую РФ проводит в соседней стране с 24 февраля, «войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство».
НАТО, как считает Рогозин, ведет против России войну, хотя и не объявляла ее, а ВСУ и нацбаты являются «пушечным мясом» для альянса.
Применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации, заявил ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге. По его словам, российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».