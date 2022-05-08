Рогозин заявил, что Россия уничтожит НАТО за полчаса в случае ядерной войны

Глава госкорпорации также заявил, что Россия на Украине не воюет с нацистами, а освобождает ее от «оккупации НАТО и отодвигает злейшего врага от наших западных границ». По его мнению, «существование отдельной от России Украины неминуемо будет превращать ее в анти-Россию и плацдарм Запада для агрессии против нашего народа». Рогозин назвал спецоперацию, которую РФ проводит в соседней стране с 24 февраля, «войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство».