Песков ответил на заявление Медведева о риске ядерной войны

По его словам, такие заявления делались не только Россией и НАТО, но и на высшем уровне в Вашингтоне президентом США Джо Байденом, что, по словам Пескова, «самое главное». «Но в то же время мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент, начиная с 24 февраля, о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине вооруженные силы Российской Федерации. Эти заявления президента хорошо известны, и мы прежде всего исходим из этих заявлений», – подчеркнул Песков.