Песков ответил на заявление Медведева о риске ядерной войны
И Россия, и НАТО хотят избежать прямого столкновения, о чем неоднократно заявлялось сторонами, сказал журналистам на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле вероятным прямое столкновение России и НАТО и согласны ли с заявлением зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, что это столкновение приведет к ядерной войне, Песков отметил, что «это то, чего хотели бы избежать все».
По его словам, такие заявления делались не только Россией и НАТО, но и на высшем уровне в Вашингтоне президентом США Джо Байденом, что, по словам Пескова, «самое главное». «Но в то же время мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент, начиная с 24 февраля, о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине вооруженные силы Российской Федерации. Эти заявления президента хорошо известны, и мы прежде всего исходим из этих заявлений», – подчеркнул Песков.
12 мая, Медведев заявил, что возникновение прямого конфликта России и НАТО станет катастрофическим сценарием для всех, так как он может перерасти в ядерную войну. «Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности"», — считает зампредседателя Совбеза.
Во время выступления на параде Победы президент Владимир Путин отметил, что спецоперация России на Украине – это упреждающий отпор агрессии, а решение ее провести было вынужденным. Он напомнил, что в декабре 2021 г. Россия предлагала западу заключить гарантии безопасности, но страны НАТО «не захотели нас услышать». Он упомянул, что в Киеве говорили о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал «активное военное освоение» прилегающих к России территорий.