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Песков ответил на заявление Медведева о риске ядерной войны

Ведомости

И Россия, и НАТО хотят избежать прямого столкновения, о чем неоднократно заявлялось сторонами, сказал журналистам на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле вероятным прямое столкновение России и НАТО и согласны ли с заявлением зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, что это столкновение приведет к ядерной войне, Песков отметил, что «это то, чего хотели бы избежать все».

По его словам, такие заявления делались не только Россией и НАТО, но и на высшем уровне в Вашингтоне президентом США Джо Байденом, что, по словам Пескова, «самое главное». «Но в то же время мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент, начиная с 24 февраля, о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине вооруженные силы Российской Федерации. Эти заявления президента хорошо известны, и мы прежде всего исходим из этих заявлений», – подчеркнул Песков.

12 мая, Медведев заявил, что возникновение прямого конфликта России и НАТО станет катастрофическим сценарием для всех, так как он может перерасти в ядерную войну. «Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности"», — считает зампредседателя Совбеза.

Во время выступления на параде Победы президент Владимир Путин отметил, что спецоперация России на Украине – это упреждающий отпор агрессии, а решение ее провести было вынужденным. Он напомнил, что в декабре 2021 г. Россия предлагала западу заключить гарантии безопасности, но страны НАТО «не захотели нас услышать». Он упомянул, что в Киеве говорили о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал «активное военное освоение» прилегающих к России территорий.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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