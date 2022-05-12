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Медведев заявил о возможности перехода конфликта с НАТО в ядерную войну

Ведомости

В случае возникновения прямого конфликта России и НАТО он может перерасти в ядерную войну, что станет катастрофическим сценарием для всех сторон, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности". У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием», — заявил Медведев.

По его словам, иностранные аналитики не перестают говорить о возможной войне НАТО с Россией, а их цинизм становится все более откровенным. В повестку дня иностранцы пытаются внедрить тезис, что Россия «пугает мир ядерным конфликтом», написал Медведев. Он призвал представителей зарубежных стран думать о возможных последствиях своих действий и «не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии».

Медведев и ранее оценивал вероятность начала ядерной войны. В марте в интервью «РИА Новости» политик заявил, что «никто не хочет никакой войны», однако угроза ядерного конфликта существует всегда.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев ранее заявил, что применение российскими войсками ядерного оружия на Украине невозможно, потому что это «не соответствует задачам спецоперации». По его словам, российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных