Медведев заявил о возможности перехода конфликта с НАТО в ядерную войну

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев ранее заявил, что применение российскими войсками ядерного оружия на Украине невозможно, потому что это «не соответствует задачам спецоперации». По его словам, российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».