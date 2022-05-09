Путин назвал спецоперацию на Украине «упреждающим отпором агрессору»
Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 9 мая на параде Победы на Красной площади в Москве.
Путин напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, РФ призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».
«Это значит, что, на самом деле, у них были совершенно другие планы. И мы это видим. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым», — сказал президент.
Он упомянул, что в Киеве говорили о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал «активное военное освоение» прилегающих к России территорий. В результате, по словам Путина, «планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза».
«Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежно. Повторю: мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессору. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — сказал глава государства.