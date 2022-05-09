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Путин назвал спецоперацию на Украине «упреждающим отпором агрессору»

Ведомости

Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 9 мая на параде Победы на Красной площади в Москве.

Путин напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, РФ призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».

«Это значит, что, на самом деле, у них были совершенно другие планы. И мы это видим. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым», — сказал президент.

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Он упомянул, что в Киеве говорили о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал «активное военное освоение» прилегающих к России территорий. В результате, по словам Путина, «планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза».

«Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежно. Повторю: мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессору. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — сказал глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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