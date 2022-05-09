В Москве начался парад Победы
В столице начался парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Его трансляцию ведут российские телеканалы.
Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в параде примет участие 11 000 солдат из всех родов войск. Он принимает парад на Красной Площади. Командует парадом командующий Сухопутными войсками Олег Салюков.
Как говорил Шойгу, в параде должен был принять участие 131 образец боевой техники и 77 летательных аппаратов. Прямо перед началом парада пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что воздушная часть парада отменена «из-за погоды».
Также торжественные парады пройдут в 28 городах, в них будут задействованы более 65 000 человек, около 2 400 образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов.