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В Москве начался парад Победы

Ведомости

В столице начался парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Его трансляцию ведут российские телеканалы.

Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в параде примет участие 11 000 солдат из всех родов войск. Он принимает парад на Красной Площади. Командует парадом командующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Как говорил Шойгу, в параде должен был принять участие 131 образец боевой техники и 77 летательных аппаратов. Прямо перед началом парада пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что воздушная часть парада отменена «из-за погоды».

Также торжественные парады пройдут в 28 городах, в них будут задействованы более 65 000 человек, около 2 400 образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов.

Ранее по теме: Ракетные установки, самолеты и танки: как прошла генеральная репетиция Парада Победы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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