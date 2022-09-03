Медведев считает ядерный арсенал лучшей гарантией сохранения России

«Кстати, при всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам. …Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России», – написал Медведев.