Медведев считает ядерный арсенал лучшей гарантией сохранения России
Лучшей гарантией сохранения России является ее ядерный арсенал, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале в публикации, посвященной похоронам президента СССР Михаила Горбачева и оценке его деятельности.
«Кстати, при всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам. …Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России», – написал Медведев.
Он отметил, что если бы ядерное оружие разошлось по образовавшимся после распада СССР государствам, «последствия могли быть быстрыми и губительными для нашего маленького земного мира».
В конце августа Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI перечислил четыре основания для применения Россией ядерного оружия. Эти условия изложены в п.19 документа «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — перечислил политик.
Зампред Совбеза добавил, что Россия никогда не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, в отличие от стран — членов НАТО. Такие государства, по его словам, за последние 20-30 лет его «активно использовали и в Югославии, и в Ираке».
Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял о риске развязывания ядерной войны. По его словам, в настоящее время опасность достигла невиданных масштабов со времен разгара холодной войны. Он отмечал, что человечество отделяет всего «один просчет» от ядерного конфликта. Генсек ООН также призвал ликвидировать ядерное оружие.
В МИД России заявляли, что риски ядерной войны «весьма существенны», однако страны «ядерной пятерки» придерживаются позиции о недопустимости применения ядерного оружия. Однако в августе замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия допустил, что в будущем страны НАТО могут использовать ядерное оружие под предлогом «угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников».