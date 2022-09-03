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Медведев считает ядерный арсенал лучшей гарантией сохранения России

Ведомости

Лучшей гарантией сохранения России является ее ядерный арсенал, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале в публикации, посвященной похоронам президента СССР Михаила Горбачева и оценке его деятельности.

«Кстати, при всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам. …Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России», – написал Медведев.

Он отметил, что если бы ядерное оружие разошлось по образовавшимся после распада СССР государствам, «последствия могли быть быстрыми и губительными для нашего маленького земного мира».

В конце августа Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI перечислил четыре основания для применения Россией ядерного оружия. Эти условия изложены в п.19 документа «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

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«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — перечислил политик.

Зампред Совбеза добавил, что Россия никогда не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, в отличие от стран — членов НАТО. Такие государства, по его словам, за последние 20-30 лет его «активно использовали и в Югославии, и в Ираке».

Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял о риске развязывания ядерной войны. По его словам, в настоящее время опасность достигла невиданных масштабов со времен разгара холодной войны. Он отмечал, что человечество отделяет всего «один просчет» от ядерного конфликта. Генсек ООН также призвал ликвидировать ядерное оружие.

В МИД России заявляли, что риски ядерной войны «весьма существенны», однако страны «ядерной пятерки» придерживаются позиции о недопустимости применения ядерного оружия. Однако в августе замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия допустил, что в будущем страны НАТО могут использовать ядерное оружие под предлогом «угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных