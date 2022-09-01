Спустя 30 лет после распада СССР политики не могут договориться о роли Михаила Горбачева в истории

Спустя 30 лет после распада СССР политики не могут договориться о роли Михаила Горбачева в историиВнутрироссийская реакция на смерть последнего генсека оказалась довольно сдержанной
С последним генсеком ЦК КПСС, единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым 3 сентября простятся в Колонном зале Дома союзов. Так проходила панихида по всем советским лидерам: из этого ряда в свое время выбился только Никита Хрущев. Горбачев завершит эту традицию.
После прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Автор перестройки, фактически покончивший в свое время с холодной войной, скончался в Центральной клинической больнице (ЦКБ) 30 августа. Это произошло, как писали СМИ, «после тяжелой и продолжительной болезни»: в ЦКБ 91-летний Горбачев находился не первый день.
Сдержанная реакция
Сразу после смерти Горбачева пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что утром 31 августа Владимир Путин отправит телеграмму близким последнего советского лидера.
В опубликованной утром кремлевской телеграмме глава государства пишет, что Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории: «Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем».
Известно, что Путин прежде скептически высказывался по крайней мере о последствиях тех изменений, к которым привело правление Горбачева, завершившееся в 1991 г. с распадом СССР.
К примеру, в декабре 2021 г. президент в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1» говорил, что для него распад СССР стал трагедией и «распадом исторической России»: «Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено». Но самой известной считается другая фраза Путина: в 2005 г. в послании Федеральному собранию он назвал события 1991 г., произошедшие после провала путча, крупнейшей геополитической катастрофой XX в. В 2017 г. он пояснял: «После развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века».
Другие высокопоставленные чиновники выразили соболезнования вслед за президентом. «Михаил Сергеевич стоял у истоков многих преобразований, стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и мире. Он всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за страну», – заявил премьер Михаил Мишустин.
«[Горбачев] заложил основы для глобальных перемен во всем мире, – отметил экс-президент РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей телеграмме, которую процитировали госагентства. – Оценки и рекомендации Михаила Сергеевича, опиравшиеся на богатые знания и опыт, были актуальны и в новой России». В Telegram-канале, где Медведев в последнее время отметился резкой антизападной риторикой, он публиковать этот текст не стал.
Медведев стал самым заметным единороссом, положительно высказавшимся о Горбачеве.
Реакция политиков
Лидер «Яблока» Григорий Явлинский отметил, что бывший советский лидер дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее. Мягко высказался и лидер справороссов Сергей Миронов, по словам которого Горбачев стал глотком необходимого свежего воздуха и надеждой на колоссальные перемены. «Гласность и перестройка стали всемирно известными словами, не требующими перевода», – сказал он журналистам.
Но глава ЛДПР Леонид Слуцкий написал, что ему «по-христиански жаль». «Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху «перестройки» и «нового мышления» и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира», – отметил он. В том же духе высказался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он обошелся без соболезнований. «По сути дела, это политический власовец», – заявил он.
В России отношение к Горбачеву в массе своей скорее отрицательное, сказал «Ведомостям» ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман. По данным опросов, в 2021 г. его роль в истории положительно оценивали 18% респондентов, 61% – отрицательно. Это соотношение, говорит Кертман, не менялось долгие годы, но примечательно, что в последнее время росло число положительно относящихся к Горбачеву молодых людей. В 2021 г. его считали выдающимся деятелем XX в. 15% опрошенных, не считали 67%. А в категории от 18 до 30 лет считали выдающимся 23%, не считали – 42%.
Те, кто отмечал положительную роль Горбачева, в ответ на открытый вопрос говорили о таких достижениях, как перестройка, гласность, демократия, снятие железного занавеса, передача власти мирным путем. Те, кто оценивал отрицательно, – про развал СССР. «Молодежь положительно относится к нему, потому что открытый мир стал представлять большую ценность. Ностальгия же по Советскому Союзу обращается в неприязнь к Горбачеву», – пояснил Кертман.
Именно поэтому консервативно настроенные избиратели российского истеблишмента не поймут теплых слов о Горбачеве, говорит политолог Алексей Макаркин. Путин в этом смысле является исключением, потому что он президент, как и Медведев, бывший президент, – от них соболезнования звучат логично, объясняет он. В целом же бюрократическая этика требует подчеркнутого уважения Горбачева, считает политолог Михаил Виноградов.
Дань уважения
По мнению западных лидеров, Горбачев – это выдающийся политик и реформатор. Наиболее тепло о нем отзывается руководство объединившейся благодаря последнему советскому лидеру Германии.
Как написал 31 августа в своем Twitter канцлер ФРГ Олаф Шольц, «немцы в огромном долгу перед ним – потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии». Президент Франции Эмманюэль Макрон охарактеризовал Горбачева как «поборника мира», «открывшего России дорогу к свободе».
За океаном придерживаются также весьма высокого мнения о Горбачеве. «Он верил в гласность и перестройку – открытость и перестройку – не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений», – подчеркнул в своем обращении президент США Джо Байден. По словам бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, «народы Восточной Европы и немецкий народ и, в конце концов, русский народ в большом долгу перед ним за вдохновение, за мужество, с которым он выступил с этими идеями свободы».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования семье Горбачева и подчеркнул, что он «внес большой личный вклад в разрядку международной напряженности и глобальное ядерное разоружение».
Пожалуй, выбился из этого ряда министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. В беседе с изданием Delfi он заявил, что Горбачев – это преступник, жестоко подавлявший народные протесты в начале 1991 г., когда страна объявила о независимости. «Покаяния [у Горбачева] не было. Такие воспоминания. Единственный плюс в том, что он подписал капитуляцию Советского Союза», – заметил Анушаускас.
Наследие Горбачева противоречиво и оценки его политической деятельности еще долго будут расходиться, подытоживает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, Запад высоко ценит Горбачева за то, что тот «максимально приблизил к нему Россию». Кроме этого в заслугу Горбачеву вменяют попытки избегать применения военной силы накануне развала Союза.