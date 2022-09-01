Спустя 30 лет после распада СССР политики не могут договориться о роли Михаила Горбачева в истории

К примеру, в декабре 2021 г. президент в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1» говорил, что для него распад СССР стал трагедией и «распадом исторической России»: «Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено». Но самой известной считается другая фраза Путина: в 2005 г. в послании Федеральному собранию он назвал события 1991 г., произошедшие после провала путча, крупнейшей геополитической катастрофой XX в. В 2017 г. он пояснял: «После развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века».