Медведев назвал четыре основания для применения ядерного оружия Россией
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI перечислил четыре основания для применения Россией ядерного оружия. Эти условия изложены в п.19 документа «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — перечислил Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что Россия никогда не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, в отличие от стран - членов НАТО. Такие государства, по его словам, за последние 20-30 лет его «активно использовали и в Югославии, и в Ираке».
«И вокруг этого существует и своя интрига, и свои последствия — весьма печальные. Так что в этом смысле надо сначала посмотреть на то, что делали западные страны в определенных ситуациях. Но наш ответ будет сообразовываться с размером тех угроз, которые выдвигаются в отношении нашей страны», — заявил Медведев.
Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял о риске развязывания ядерной войны. По его словам, в настоящее время опасность достигла невиданных масштабов со времен разгара холодной войны. Он отмечал, что человечество отделяет всего «один просчет» от ядерного конфликта. Генсек ООН также призвал ликвидировать ядерное оружие.
В МИД России заявляли, что риски ядерной войны «весьма существенны», однако страны «ядерной пятерки» придерживаются позиции о недопустимости применения ядерного оружия. Однако в августе замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия допустил, что в будущем страны НАТО могут использовать ядерное оружие под предлогом «угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников».