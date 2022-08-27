Медведев назвал четыре основания для применения ядерного оружия Россией

«И вокруг этого существует и своя интрига, и свои последствия — весьма печальные. Так что в этом смысле надо сначала посмотреть на то, что делали западные страны в определенных ситуациях. Но наш ответ будет сообразовываться с размером тех угроз, которые выдвигаются в отношении нашей страны», — заявил Медведев.