Медведев рассказал о роли спецоперации в предотвращении мировой войны
Россия проводит спецоперацию на Украине, чтобы не началась третья мировая война, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью LCI.
Он подчеркнул, что апокалипсис еще не наступил, но «как минимум первый ангел вострубил». По словам Медведева, пока ситуацию удается сдерживать. «Мы должны сделать всё, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», – добавил он (цитата по РИА «Новости»).
Медведев также заявил, что еще одной причиной проведения спецоперации является угроза жизненным интересам России. «Жизненные интересы России уже находятся под угрозой. И именно поэтому и проводится специальная военная операция по защите Донбасса, по демилитаризации вооружённых сил Украины и проведению денацификационных мероприятий. Если бы угрозы интересам нашей страны не было, то сейчас бы и такая операция не проводилась», – отметил он
По словам Медведева, Россия вела переговоры со всеми сторонами – с Украиной, Европой и США, но они ничем не увенчались, поскольку страны Запада отказались дать российской стороне гарантии по невступлению Украины в НАТО.
15 декабря 2021 г. Россия передала США свои требования по гарантиям безопасности. Среди прочего Вашингтон должен предоставить юридические гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток и не примет в свой состав Украину и Грузию. Москва также предлагала отказаться от размещения ядерных вооружений за пределами России и США. Кремль, в одностороннем порядке соблюдающий мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, хочет запретить их развертывание в местах, с которых Россия и США могут наносить удары по территориям друг друга.
2 февраля El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В частности, из документов следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.