Медведев рассказал о роли спецоперации в предотвращении мировой войны

15 декабря 2021 г. Россия передала США свои требования по гарантиям безопасности. Среди прочего Вашингтон должен предоставить юридические гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток и не примет в свой состав Украину и Грузию. Москва также предлагала отказаться от размещения ядерных вооружений за пределами России и США. Кремль, в одностороннем порядке соблюдающий мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, хочет запретить их развертывание в местах, с которых Россия и США могут наносить удары по территориям друг друга.