Медведев: Россия, в отличие от стран НАТО, никогда не применяла ядерное оружие

«Если же вы говорите о тактическом ядерном оружии или оружии с обедненным ураном, то наша страна такого оружия пока не применяла. В отличие от государств НАТО, которые за последние 20-30 лет его довольно активно использовали и в Югославии, и в Ираке, и вокруг этого существует и своя интрига, и свои последствия, весьма печальные», – сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, может ли Россия применить ядерное оружие (цитата по ТАСС).