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Медведев: Россия, в отличие от стран НАТО, никогда не применяла ядерное оружие

Ведомости

Россия никогда не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, в отличие от стран-членов НАТО, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.

«Если же вы говорите о тактическом ядерном оружии или оружии с обедненным ураном, то наша страна такого оружия пока не применяла. В отличие от государств НАТО, которые за последние 20-30 лет его довольно активно использовали и в Югославии, и в Ираке, и вокруг этого существует и своя интрига, и свои последствия, весьма печальные», – сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, может ли Россия применить ядерное оружие (цитата по ТАСС).

Как уточняет РИА «Новости», по словам Медведева, РФ может применить такой вид оружия только в четырех случаях: при старте ядерных ракет, применении ядерного оружия, нанесении ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иных действиях, которые грозят существованию самого государства. «Пока таких действий не наблюдается», – отметил зампред Совбеза.

Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял о риске развязывания ядерной войны. По его словам, в настоящее время опасность достигла невиданных масштабов со времен разгара холодной войны. Он отмечал, что человечество отделяет всего «один просчет» от ядерного конфликта. Генсек ООН также призвал ликвидировать ядерное оружие.

При этом российские власти неоднократно говорили, что политика западных стран может обернуться столкновением ядерных держав. В августе российское посольство в США заявило, что действия США повышают ядерные риски. А замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что страны НАТО игнорируют «красные линии» России, что, по его словам, «чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных