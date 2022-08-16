Посольство обвинило США в создании угрозы военного столкновения ядерных держав
Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут обернуться военным конфликтом ядерных держав, говорится в опубликованном в Telegram заявлении российского посольства в США.
«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — говорится в сообщении.
В дипмиссии указали на риторику администрации США о якобы безответственных действиях России, которая носит статус ядерной державы. По словам дипломатов, им «странно слышать» такие обвинения от страны, которая в 1945 г. «подвергла атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».
«Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков», — подчеркнули в посольстве. Дипломаты посоветовали Вашингтону обратить внимание на «собственную политику в ядерной сфере».
Накануне официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс назвал действия российских военных около Запорожской АЭС «вершиной безответственности». Он также призвал вернуть атомную электростанцию под контроль Украины.
Ранее в США уже звучали предложения передать ЗАЭС украинской стороне. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Москву «прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине». С тем же призывом выступили главы МИД стран G7.
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