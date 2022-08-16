Посольство обвинило США в создании угрозы военного столкновения ядерных держав

В дипмиссии указали на риторику администрации США о якобы безответственных действиях России, которая носит статус ядерной державы. По словам дипломатов, им «странно слышать» такие обвинения от страны, которая в 1945 г. «подвергла атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».