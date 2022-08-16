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Политика

Посольство обвинило США в создании угрозы военного столкновения ядерных держав

Ведомости

Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут обернуться военным конфликтом ядерных держав, говорится в опубликованном в Telegram заявлении российского посольства в США.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — говорится в сообщении.

В дипмиссии указали на риторику администрации США о якобы безответственных действиях России, которая носит статус ядерной державы. По словам дипломатов, им «странно слышать» такие обвинения от страны, которая в 1945 г. «подвергла атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».

«Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков», — подчеркнули в посольстве. Дипломаты посоветовали Вашингтону обратить внимание на «собственную политику в ядерной сфере».

Накануне официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс назвал действия российских военных около Запорожской АЭС «вершиной безответственности». Он также призвал вернуть атомную электростанцию под контроль Украины.

Ранее в США уже звучали предложения передать ЗАЭС украинской стороне. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Москву «прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине». С тем же призывом выступили главы МИД стран G7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных