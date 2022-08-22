Рябков заявил о риске столкновения России и НАТО из-за политики альянса

В начале августа госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США могут рассмотреть возможность использования ядерного арсенала лишь в экстремальной ситуации. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что в такой войне не может быть победителей. До этого генсека ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного вооружения в мире выросла до времен холодной войны.