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Политика

Рябков заявил о риске столкновения России и НАТО из-за политики альянса

Ведомости

В российском МИДе предупредили, что политика НАТО может привести к столкновению ядерных держав. Об сказал в интервью «Известиям» замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями», – заявил Рябков, добавив, что нужно не допустить такое развитие событий.

Замминистра иностранных дел отметил, что сейчас одна из наиболее важных задач – приверженность странами «ядерной пятерки» постулату о недопустимости войн друг с другом. Особенно это важно в контексте спецоперации на Украине.

Кроме того, Рябков напомнил, что «Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ [оружия массового уничтожения] против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства». По словам дипломата, «никаким домыслам или фантазиям здесь места нет».

В начале августа госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США могут рассмотреть возможность использования ядерного арсенала лишь в экстремальной ситуации. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что в такой войне не может быть победителей. До этого генсека ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного вооружения в мире выросла до времен холодной войны.

16 августа Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал домыслами планы России о применении химического либо ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Шойгу добавил, что у России нет необходимости с военной точки зрения использовать ядерное оружие. Основная его задача – это «сдерживание ядерного нападения», говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных