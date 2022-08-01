Блинкен заявил, что США применят ядерное оружие лишь в экстремальной ситуации

СНВ-3 — договор по сокращению и ограничению наступательных вооружений, который был заключен между Россией и США в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В силу вступил в 2011 г. Договор был рассчитан на десять лет с возможностью продления на пять лет. В 2021 г. Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 2026 г. 11 июня посол России в США Анатолий Антонов предложил Соединенным Штатам начать переговоры о разработке договора, который заменит СНВ-3.