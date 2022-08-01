Блинкен заявил, что США применят ядерное оружие лишь в экстремальной ситуации
США могут рассмотреть возможность использования ядерного арсенала лишь в экстремальной ситуации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на 10-й Обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США — сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать [вероятность] применения ядерного оружия только в экстремальных условиях — с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников», – цитируют его «РИА Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям этой конференции заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, а такое противостояние никогда не должно быть развязано.
До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, сравнимого тем, что наблюдался в разгар холодной войны. По его словам, арсеналы мира насчитывают порядка 13 000 единиц ядерного оружия, а государства вкладывают «миллиарды долларов в вооружения Судного дня».
Президент США Джо Байден, в свою очередь, сообщил, что Штаты готовы к возобновлению переговорного процесса с Россией по теме новой системы контроля ядерного оружия.
СНВ-3 — договор по сокращению и ограничению наступательных вооружений, который был заключен между Россией и США в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В силу вступил в 2011 г. Договор был рассчитан на десять лет с возможностью продления на пять лет. В 2021 г. Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 2026 г. 11 июня посол России в США Анатолий Антонов предложил Соединенным Штатам начать переговоры о разработке договора, который заменит СНВ-3.
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