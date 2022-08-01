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Байден заявил о готовности обсуждать с Россией замену договора СНВ-3

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что страна готова к возобновлению переговорного процесса с Россией по теме новой системы контроля ядерного оружия, сообщает пресс-служба сайта Белого дома.

«Сегодня моя администрация готова к оперативному проведению переговоров о новой структуре контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 г.», — говорится в сообщении. Байден также отметил, что США и СССР даже в период холодной войны могли работать вместе, чтобы поддержать обеспечение стратегической стабильности.

Байден просит Россию продемонстрировать готовность возобновить переговорный процесс по контролю над ядерными вооружениями. «Ни для одной из наших стран, ни для всего мира нет никакой выгоды в том, чтобы сопротивляться предметному взаимодействию по контролю над вооружениями и ядерному нераспространению», — заявил президент США в преддверии 10-й Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая должна пройти в штаб-квартире ООН с 1 по 26 августа.

СНВ-3 — договор по сокращению и ограничению наступательных вооружений, который был заключен между Россией и США в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В силу вступил в 2011 г. Договор был рассчитан на десять лет, с возможностью продления его на пять лет. В 2021 г. Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 2026 г. 11 июня посол России в США Анатолий Антонов предложил Соединенным Штатам начать переговоры о разработке договора, который заменит СНВ-3.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных