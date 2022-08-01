Путин: в ядерной войне не может быть победителей
В ядерной войне не может быть победителей, а такое противостояние никогда не должно быть развязано, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, сравнимого тем, что наблюдался в разгар холодной войны. По его словам, арсеналы мира насчитывают порядка 13 000 единиц ядерного оружия, а государства вкладывают «миллиарды долларов в вооружения Судного дня».
Президент США Джо Байден, в свою очередь, сообщил, что Штаты готовы к возобновлению переговорного процесса с Россией по теме новой системы контроля ядерного оружия.
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