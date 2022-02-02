США готовы обсуждать с Россией ракеты, учения и ядерное оружие в Европе

США готовы обсуждать с Россией ракеты, учения и ядерное оружие в ЕвропеНо на неприемлемых для Москвы условиях, следует из утечки в испанской газете
Утром 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала текст письменного ответа США и НАТО, переданный американским послом Джоном Салливаном 26 января в МИД России в ответ на декабрьские предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе.
В тексте американских предложений значатся пункты, касающиеся неразмещения ядерного оружия в Восточной Европе, включения в соответствующие соглашения новых образцов ядерных систем и взаимных проверок военных объектов, недопущения инцидентов на море и в воздухе. США предлагают продолжить работу в формате Россия – НАТО, однако начать диалог предлагается только после вывода российских войск из Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Официальной реакции на эту публикацию от США пока не последовало. Дипломатический источник РИА «Новости» подтвердил подлинность документа.
В тексте, опубликованном El Pais, говорится, что НАТО готова возобновить исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 1990 г. (ДОВСЕ, Россия приостановила выполнение соглашения в 2007 г, а вышла из него — в 2015 г.), предлагает воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия, возобновить работу представительства России при НАТО в Брюсселе и НАТО – в Москве, а также продолжать использование существующих военных каналов коммуникаций. В ответе говорится, что именно Россия нарушила доверие в отношениях с США, бросив вызов «основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности», и Вашингтон с союзниками готов принять меры против Москвы в случае наращивания ею сил или «вторжения» на Украину. В НАТО заявили, что не пойдут на компромисс по принципам, на которых основан военный блок и его безопасность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле осведомлены о публикации, но российская сторона не имеет отношения к утечке. «Мы ничего не обнародовали, и я не хочу это комментировать», – сказал Песков.
О том, что несмотря на просьбу США не публиковать их ответ, его содержание все равно скоро станет известным «широкой общественности» после «утечек» в прессу, заявил еще 27 января, на следующий день после передачи документа, глава МИД России Сергей Лавров. Министр, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердили, не раскрывая подробно суть американских предложений, что они «абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Российской Федерацией» касательно гарантий нерасширения НАТО за счет Украины и Грузии. В ответе, по словам Лаврова и Пескова, были только «второстепенные» вопросы контроля над вооружениями в Европе, которые можно, но «нежизнеспособно» обсуждать в отрыве от общей архитектуры европейской безопасности.
Тогда же Лавров высказал претензии по поводу игнорирования принципов неделимости безопасности в Европе, подтвержденных Стамбульской и Астанинской декларациями ОБСЕ 1999 и 2010 гг., пообещав ответить письменным запросом с требованием прояснить это противоречие. Запрос был направлен США и другим подписантам деклараций 28 января и опубликован на сайте МИД России 1 февраля. Там подчеркивается, что Москва ожидает ответа от каждой страны-участницы декларации, а не «от имени или в составе какого-либо блока». Накануне, 1 февраля, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что пока не готов раскрывать реакцию России на ответ США по российским предложениям в области европейской безопасности, но констатировал, что Запад фактически отверг три ключевых требования России. Лавров в тот же день отметил, что сейчас заканчивается межведомственное согласование текста ответа, окончательное решение по которому примет глава российского государства.
Россия передала свои предложения по гарантиям безопасности в Европе 15 декабря помощнику госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид во время ее визита в Москву и опубликовала документы 17 декабря. Среди пунктов, на которых настаивает российское руководство – неразмещение ядерного орудия двух стран во всей Европе (исключая российскую территорию) и ликвидация позволяющей это делать инфраструктуры, гарантии нерасширения НАТО за счет Украины, Грузии и в целом постсоветского пространства, а также неразмещение дополнительных вооружений за пределами границ альянса на 1997 г. Впервые идею гарантий безопасности для России со стороны США и НАТО высказал российский президент Владимир Путин на виртуальной встрече с американским лидером Джо Байденом 7 декабря.
Кремль здраво подходит к диалогу с Западом и поэтому не будет с порога отвергать его предложения, уверен эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Полного удовлетворительного ответа на официальный запрос Москвы США и НАТО дать просто не могли, так как там содержится ряд неприемлемых и даже оскорбительных для Вашингтона и Брюсселя требований. По мнению Ермакова, российское руководство это прекрасно понимало, а опубликованные испанской газетой пункты будут весьма интересны для Москвы – тем более, что ряд выдвинутых им предложений Запад ранее вообще отказывался обсуждать. Особенно важен для России будет диалог по ракетам средней и меньшей дальности. Его пытались начать еще с момента развала ДРСМД, но США отвечали отказом, резюмирует эксперт.
Предложение не размещать ядерное оружие в новых членах НАТО, озвученное в «утечке» El Pais, на самом деле содержится еще в Основополагающем акте Россия-НАТО 1997 г., и в этом плане хорошо хотя бы то, что США подтвердили это. А предложения по контролю новых видов вооружений – по сути, повторение российских же предложений, ранее отвергнутых. Документ говорит о том, что у Запада и России есть пространство для маневра, считает научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Стефанович. Есть точки соприкосновения и в регулировании вопросов новых вооружений, ядерного оружия, говорит он. При этом Россия, конечно, не будет выводить войска из Крыма.
Неутешительно то, что Запад готов рассматривать российские предложения и соглашаться на их старые версии только после развертывания значительной группировки на границе Украины, что не ведет к стратегической стабильности в будущем, продолжает эксперт. Дипломатический процесс пока далек от деэскалации и прорывов, но должен продолжаться, и, судя по всему, процесс запущен. Остается надеяться, что «слив» документов не поставит его под угрозу, заключает Стефанович.