США готовы обсуждать с Россией ракеты, учения и ядерное оружие в Европе

В тексте, опубликованном El Pais, говорится, что НАТО готова возобновить исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 1990 г. (ДОВСЕ, Россия приостановила выполнение соглашения в 2007 г, а вышла из него — в 2015 г.), предлагает воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия, возобновить работу представительства России при НАТО в Брюсселе и НАТО – в Москве, а также продолжать использование существующих военных каналов коммуникаций. В ответе говорится, что именно Россия нарушила доверие в отношениях с США, бросив вызов «основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности», и Вашингтон с союзниками готов принять меры против Москвы в случае наращивания ею сил или «вторжения» на Украину. В НАТО заявили, что не пойдут на компромисс по принципам, на которых основан военный блок и его безопасность.