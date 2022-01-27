В Кремле и МИДе ответ США нашли неудовлетворительным

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, несмотря на то что США и НАТО попросили не придавать огласке содержание ответа, из заявлений западных официальных лиц «предельно ясно становится, что по основным категориям, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать наши озабоченности». Заявления госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что отказа от расширения НАТО быть не может, означают, что они «абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены» Россией, сказал Песков. В то же время он заявил, что пока «не стоит спешить» с окончательными оценками и переданные США и НАТО документы находятся на рассмотрении у президента Владимира Путина.