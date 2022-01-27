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В Кремле и МИДе ответ США нашли неудовлетворительным

Но об окончании переговоров о безопасности говорить преждевременно
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин Елена Мухаметшина
Кремль вполне может занять более гибкую позицию и согласиться говорить с Западом  / ТАСС

Россию не удовлетворяет содержание переданного 26 января письменного ответа США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности в Европе. В них нет готовности учитывать озабоченности Москвы по проблемам нерасширения НАТО на восток и есть согласие обсуждать только «второстепенные вопросы», заявили в Кремле и МИД России 27 января. Российская сторона сохраняет надежду на продолжение диалога и допускает возможность обсуждения «второстепенных» проблем, хотя и считает это нежизнеспособным в отрыве от соглашения по общей архитектуре европейской безопасности.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, несмотря на то что США и НАТО попросили не придавать огласке содержание ответа, из заявлений западных официальных лиц «предельно ясно становится, что по основным категориям, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать наши озабоченности». Заявления госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что отказа от расширения НАТО быть не может, означают, что они «абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены» Россией, сказал Песков. В то же время он заявил, что пока «не стоит спешить» с окончательными оценками и переданные США и НАТО документы находятся на рассмотрении у президента Владимира Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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