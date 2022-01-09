США готовы отказаться от размещения ракет на Украине

США готовы отказаться от размещения ракет на УкраинеИ грозят России в случае вторжения тотальными санкциями
В Женеву 9 января для проведения российско-американских переговоров в области безопасности прибыла российская делегация во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Вечером он провел рабочий ужин с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, основной раунд переговоров в закрытом формате состоится 10 января. После этого состоятся переговоры России и Запада по той же тематике 12 января в Брюсселе, где впервые за два с половиной года пройдет заседание совета Россия – НАТО, и 13 января в Вене, где проведут консультации на площадке ОБСЕ.
Свои требования по гарантиям безопасности Россия передала США 15 декабря. Среди прочего Вашингтон должен предоставить юридические гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток и не примет в свой состав Украину и Грузию. Москва также предлагает отказаться от размещения ядерных вооружений за пределами России и США. Кремль, в одностороннем порядке соблюдающий мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, хочет запретить их развертывание в местах, с которых Россия и США могут наносить удары по территориям друг друга. По проекту МИДа стороны взаимно отказываются от размещения вооруженных сил и их учений (таких как полеты бомбардировщиков) в районах, где это может восприниматься как угроза национальной безопасности. Все эти пункты Москва требует рассматривать комплексно.