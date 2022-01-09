США готовы отказаться от размещения ракет на Украине

Свои требования по гарантиям безопасности Россия передала США 15 декабря. Среди прочего Вашингтон должен предоставить юридические гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток и не примет в свой состав Украину и Грузию. Москва также предлагает отказаться от размещения ядерных вооружений за пределами России и США. Кремль, в одностороннем порядке соблюдающий мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, хочет запретить их развертывание в местах, с которых Россия и США могут наносить удары по территориям друг друга. По проекту МИДа стороны взаимно отказываются от размещения вооруженных сил и их учений (таких как полеты бомбардировщиков) в районах, где это может восприниматься как угроза национальной безопасности. Все эти пункты Москва требует рассматривать комплексно.