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Переговоры России и Запада назначены на 10, 12 и 13 января

Стороны заявят позиции, а атмосфера встречи покажет серьезность намерений
Глеб Мишутин
AP

Переговоры России и США о гарантиях безопасности в формате представителей по стратегической стабильности пройдут 10 января. Это 28 декабря подтвердил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Ранее подобную информацию передали агентства Reuters и France-Press со ссылкой на представителя Белого дома. По его словам, 10 января состоится двусторонняя встреча его самого с представителем США (ранее Рябковым называлась фамилия первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман). Переговоры по стратегической стабильности – это встречи между Россией и США, где обсуждаются вопросы контроля над вооружениями и новых договоров в этой сфере. На 12 января запланированы переговоры в формате Совета России и НАТО, а на 13-е – на площадке ОБСЕ. Рябков подчеркнул, что названные даты не окончательные, но альтернатив пока предложено не было.

На встрече с НАТО 12 января Россия настаивает на участии военных высокого уровня, поскольку в поведении Запада наблюдаются «тревожные моменты», говорит замминистра. «Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – пояснил Рябков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных