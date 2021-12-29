Переговоры России и Запада назначены на 10, 12 и 13 января

Переговоры России и США о гарантиях безопасности в формате представителей по стратегической стабильности пройдут 10 января. Это 28 декабря подтвердил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Ранее подобную информацию передали агентства Reuters и France-Press со ссылкой на представителя Белого дома. По его словам, 10 января состоится двусторонняя встреча его самого с представителем США (ранее Рябковым называлась фамилия первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман). Переговоры по стратегической стабильности – это встречи между Россией и США, где обсуждаются вопросы контроля над вооружениями и новых договоров в этой сфере. На 12 января запланированы переговоры в формате Совета России и НАТО, а на 13-е – на площадке ОБСЕ. Рябков подчеркнул, что названные даты не окончательные, но альтернатив пока предложено не было.