Дипломат заявил о возможности НАТО в будущем оправдать применение ядерного оружия
В будущем от стран НАТО можно ожидать оправдания любого применения ядерного оружия. Такое заявление сделал замглавы делегации России Андрей Белоусов на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Он отметил, что за НАТО «окончательно закрепился статус ядерного военно-политического блока». Белоусов уточнил, что это напрямую прописано в итоговой декларации Мадридского саммита альянса. Он также добавил, что американское ядерное оружие размещено на территории стран, которые носят статус «неядерных членов блока».
«Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств — членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия», — заявил Белоусов.
Он уточнил, что в доктринальных документах США прописано «применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников». Дипломат подчеркнул, что тот факт, что США «зарезервировали» использование ядерного оружия, создает «реальную угрозу возникновения ядерной войны».
В начале августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США могут применить ядерное оружие «только при чрезвычайных обстоятельствах», чтобы защитить интересы своей страны и союзников.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в ядерной войне не может быть победителей. Он подчеркнул, что такое противостояние никогда не должно быть развязано.
До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, сравнимого с тем, что наблюдался в разгар холодной войны. По его словам, арсеналы мира насчитывают порядка 13 000 единиц ядерного оружия, а государства вкладывают «миллиарды долларов в вооружения Судного дня».
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