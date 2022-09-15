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Глава Генассамблеи ООН заявил, что мир близок к ядерному конфликту

Ведомости

Со времен Карибского кризиса мир еще не был так близок к ядерному конфликту, заявил в интервью ТАСС председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.

«Мы не были столь близки к настоящему ядерному конфликту, как в этом году, со времен Карибского кризиса. И я думаю, что это очень-очень серьезное предупреждение нам всем. Нельзя прибегать к варианту использования ядерного оружия, эта опция должна быть исключена из инструментария стран-членов», – считает Кёрёши.

По его словам, нельзя допускать, чтобы ядерное оружие использовалось в качестве инструмента политического давления. «И упаси нас Боже оказаться в ситуации, когда был бы нанесен хотя бы один ядерный удар», – подчеркнул дипломат.

О рисках развязывания ядерной войны неоднократно говорил и генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в настоящее время опасность достигла невиданных масштабов со времен разгара холодной войны. Он отмечал, что человечество отделяет всего «один просчет» от ядерного конфликта. Генсек ООН также призвал ликвидировать ядерное оружие.

В МИД России заявляли, что риски ядерной войны «весьма существенны», однако страны «ядерной пятерки» придерживаются позиции о недопустимости применения ядерного оружия. Однако в августе замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия допустил, что в будущем страны НАТО могут использовать ядерное оружие под предлогом «угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников».

В начале сентября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что лучшей гарантией сохранения страны является ее ядерный арсенал. Также ранее в интервью французскому телеканалу LCI он обозначал, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие – в случае старта ядерных ракет, применения ядерного оружия, нанесения ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иных действий, которые угрожают существованию самого государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных