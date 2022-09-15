Глава Генассамблеи ООН заявил, что мир близок к ядерному конфликту

«Мы не были столь близки к настоящему ядерному конфликту, как в этом году, со времен Карибского кризиса. И я думаю, что это очень-очень серьезное предупреждение нам всем. Нельзя прибегать к варианту использования ядерного оружия, эта опция должна быть исключена из инструментария стран-членов», – считает Кёрёши.