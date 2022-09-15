Глава Генассамблеи ООН заявил, что мир близок к ядерному конфликту
Со времен Карибского кризиса мир еще не был так близок к ядерному конфликту, заявил в интервью ТАСС председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.
«Мы не были столь близки к настоящему ядерному конфликту, как в этом году, со времен Карибского кризиса. И я думаю, что это очень-очень серьезное предупреждение нам всем. Нельзя прибегать к варианту использования ядерного оружия, эта опция должна быть исключена из инструментария стран-членов», – считает Кёрёши.
По его словам, нельзя допускать, чтобы ядерное оружие использовалось в качестве инструмента политического давления. «И упаси нас Боже оказаться в ситуации, когда был бы нанесен хотя бы один ядерный удар», – подчеркнул дипломат.
О рисках развязывания ядерной войны неоднократно говорил и генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в настоящее время опасность достигла невиданных масштабов со времен разгара холодной войны. Он отмечал, что человечество отделяет всего «один просчет» от ядерного конфликта. Генсек ООН также призвал ликвидировать ядерное оружие.
В МИД России заявляли, что риски ядерной войны «весьма существенны», однако страны «ядерной пятерки» придерживаются позиции о недопустимости применения ядерного оружия. Однако в августе замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия допустил, что в будущем страны НАТО могут использовать ядерное оружие под предлогом «угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников».
В начале сентября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что лучшей гарантией сохранения страны является ее ядерный арсенал. Также ранее в интервью французскому телеканалу LCI он обозначал, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие – в случае старта ядерных ракет, применения ядерного оружия, нанесения ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иных действий, которые угрожают существованию самого государства.