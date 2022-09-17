Владимир Путин рассказал о реакции России на удары Украины по инфраструктуре

Владимир Путин рассказал о реакции России на удары Украины по инфраструктуреПрезидент выступил по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества
По итогам саммита ШОС в Самарканде президент Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о специальной военной операции, «зерновой сделке» и энергетическом кризисе в Европе.
О Шанхайской организации сотрудничества
Сотрудничество со странами ШОС создает возможности для развития экономики России, сказал Путин. По его словам, организация состоит из государств, на территории которых проживает почти половина человечества, на эти страны приходится четверть мирового ВВП. Самое же главное, что их экономики развиваются темпами гораздо выше мировых, например, у Индии она растет на 7%, у Китая – больше 5%. У России же, по словам Путина, растет объем торговли с этими странами.
О специальной военной операции
Десятилетия западные страны культивировали идею развала Советского Союза и России как таковой, сказал Путин, вспомнив Збигнева Бжезинского. По его словам, сожаление вызывает то, что для этих целей решили использовать Украину, и чтобы предотвратить такое развитие событий началась специальная военная операции.
Россия «до поры до времени» сдержанно реагирует на нанесение ударов вооруженными силами Украины, сказал Путин. По его словам, российская армия нанесла предупреждающие удары, и если их действия будут продолжаться дальше, то ответ будет серьезнее. Он также назвал террористическими методами убийства «гражданских лиц на освобожденных территориях».
Несмотря на попытки контрнаступления украинской армии, наступательные операции России не прекращаются. «Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает новые и новые территории», – сказал Путин. Россия не спешит, проводя спецоперацию, «основная задача остается неизменной и она реализуется», добавил он.
О возможности диалога с Украиной
Путин сказал, что когда шли переговоры с Украиной в Стамбуле, то было подготовлено соглашение между странами, но Киев отказался от договоренностей и решил «добиваться победы на поле боя»: «Флаг в руки». «Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление, посмотрим, чем оно закончится», - сказал Путин.
Турецкий президент Реджеп Эрдоган на этот раз не предлагал ему встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для переговоров нужно желание Украины, Зеленский же заявил, что не готов и не хочет вести диалога с Россией, сказал Путин: «Не готов и не надо»
О «зерновой сделке»
Эрдоган был одним из инициаторов этой сделки, отметил Путин. По его словам, около 35% зерна с территории Украины были направлены в Европу, и только 4,5% – в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. Этот вопрос обсуждался на встрече с Эрдоганом, который также сказал, что нужно направлять зерно в беднейшие страны.
«Однако это зависит не от нас», – сказал Путин. Он назвал позорным решение снять санкции на приобретение российских удобрений только для стран Евросоюза. «А как же беднейшие страны», – сказал Путин. По его мнению, западные страны насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет. Но он надеется, что Еврокомиссия все же изменит свое решение. Он отметил остающиеся проблемы с фрахтом судов, заходом российских судов в порты и с финансовыми расчетами.
О ситуации на армяно-азербайджанской границе
Последний пограничный инцидент между Баку и Ереваном не имеет уже никакого отношения к Карабаху, он был в другом регионе границы между Арменией и Азербайджаном, отметил Путин. Но его благодаря России удалось урегулировать.
О саммите G20
Пока решение о личном визите на саммит G20 на Бали в ноябре этого года Путин не принял. Он сказал, что посмотрит, как будет складываться ситуация в экономике России. Приглашение на посещение саммита президент получил.
Об энергетическом кризисе в Европе
Путин заявил, что энергетический кризис в Европе начался не со спецоперации России на Украине, а с «зелёной повестки» несколько лет назад. По его мнению, западные страны пошли на сворачивание углеводородной энергетики, «банки перестали давать кредиты, местные органы власти перестали выдавать землю для будущих разработок» и т.д. Популистские заявления нужны, чтобы обеспечить защиту от возмущенных граждан своих стран, считает Путин.