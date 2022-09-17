Владимир Путин рассказал о реакции России на удары Украины по инфраструктуре

«Однако это зависит не от нас», – сказал Путин. Он назвал позорным решение снять санкции на приобретение российских удобрений только для стран Евросоюза. «А как же беднейшие страны», – сказал Путин. По его мнению, западные страны насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет. Но он надеется, что Еврокомиссия все же изменит свое решение. Он отметил остающиеся проблемы с фрахтом судов, заходом российских судов в порты и с финансовыми расчетами.