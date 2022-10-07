Байден: мир впервые с карибского кризиса столкнулся с прямой ядерной угрозой
Человечество не сталкивалось с прямой угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса, заявил президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств, организованным демократами в Нью-Йорке.
«Впервые после Кубинского ракетного кризиса мы столкнулись с прямой угрозой применения ядерного оружия, если на самом деле все пойдет по тому пути, по которому сейчас идет...Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса», – приводит его слова Reuters.
Байден считает, что любое применения ядерного оружия, в том числе и тактического, неминуемо приведет к ядерной войне. По его мнению, президент России Владимир Путин «не шутит», говоря о потенциальном применении всего российского арсенала.
6 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал нанести по России «превентивные удары», чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» назвал это заявление «призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже в соцсетях заявил, что украинский президент не призывал к ядерным ударам, а говорил о периоде до 24 февраля, когда речь шла о «превентивных санкциях».
Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны. В числе других условий – воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, либо же агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
21 сентября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
После этого президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы». Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщил, что у США есть план на этот случай.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса