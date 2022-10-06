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Политика

В США заявили об отсутствии планов размещать ядерное оружие в Польше

Ведомости

США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Такое заявление сделал заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель. Брифинг транслировался на YouTube-канале госдепа.

«США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 г.», — сказал Патель. В госдепе также отметили, что не в курсе обсуждения подобных планов с Польшей. 

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос о присоединении страны к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия. На слова Дуды отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что атака тактическим ядерным оружием реальна, и указал на отсутствие такого вида вооружений у республики. 

Кроме того, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, не дожидаясь, пока Москва применит ядерное оружие. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в разжигании ядерной войны и заявила об опасности уничтожения всей планеты. 

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подчеркивал, что США может применить ядерное оружие только в чрезвычайной ситуации — «для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров». 

В то же время первый вице-премьер, замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявлял, что в доктринальных документах США прописано «применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников». Такая формулировка, по его словам, указывает на то, что в будущем страны НАТО могут начать оправдывать любое применение ядерного оружия. 

В начале сентября в МИД РФ заявили, что Россия привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны. Ранее в ведомстве также отмечали, что Москва не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает их от вмешательства в спецоперацию на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных