В США заявили об отсутствии планов размещать ядерное оружие в Польше

В то же время первый вице-премьер, замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявлял, что в доктринальных документах США прописано «применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников». Такая формулировка, по его словам, указывает на то, что в будущем страны НАТО могут начать оправдывать любое применение ядерного оружия.