В США заявили об отсутствии планов размещать ядерное оружие в Польше
США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Такое заявление сделал заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель. Брифинг транслировался на YouTube-канале госдепа.
«США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 г.», — сказал Патель. В госдепе также отметили, что не в курсе обсуждения подобных планов с Польшей.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос о присоединении страны к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия. На слова Дуды отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что атака тактическим ядерным оружием реальна, и указал на отсутствие такого вида вооружений у республики.
Кроме того, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, не дожидаясь, пока Москва применит ядерное оружие. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в разжигании ядерной войны и заявила об опасности уничтожения всей планеты.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подчеркивал, что США может применить ядерное оружие только в чрезвычайной ситуации — «для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».
В то же время первый вице-премьер, замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявлял, что в доктринальных документах США прописано «применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников». Такая формулировка, по его словам, указывает на то, что в будущем страны НАТО могут начать оправдывать любое применение ядерного оружия.
В начале сентября в МИД РФ заявили, что Россия привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны. Ранее в ведомстве также отмечали, что Москва не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает их от вмешательства в спецоперацию на Украине.
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