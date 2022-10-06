Захарова: Запад руками Зеленского может уничтожить планету
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости нанести превентивный ядерный удар по России.
«Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также привела цитаты из прошлых выступлений мировых политиков. Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос о присоединении страны к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия. На слова Дуды отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что атака тактическим ядерным оружием реальна и указала на отсутствие такого вида вооружений у республики.
Заявление Зеленского также прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Этому идиоту вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня Зеленский призвал НАТО к превентивный ядерным ударам по России. По его мнению, не нужно ждать, пока Россия применит ядерное оружие первой. Он отметил, что странам НАТО следует пересмотреть порядок использования ядерного оружия.
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