Захарова: Запад руками Зеленского может уничтожить планету

Она также привела цитаты из прошлых выступлений мировых политиков. Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос о присоединении страны к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия. На слова Дуды отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что атака тактическим ядерным оружием реальна и указала на отсутствие такого вида вооружений у республики.