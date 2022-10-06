Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России
НАТО следует превентивно ударить по России ядерным оружием, чтобы Москва не применила его первой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят», — сказал Зеленский (цитата по RT). По его мнению, странам НАТО следует пересмотреть порядок использования ядерного оружия.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что США могут применить ядерное оружие только в чрезвычайной ситуации — «для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».
В то же время первый вице-премьер, замглавы делегации России Андрей Белоусов на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявлял, что в будущем страны НАТО могут начать оправдывать любое применение ядерного оружия. Он уточнил, что в доктринальных документах США прописано «применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников».
Во ходе обращения 21 сентября президент России Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что угрозы могут коснуться и западных стран.
Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений.
Слова Медведева прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что зампред Совбеза РФ ссылался на доктринальные документы. При этом в МИД РФ подчеркнули, что Россия не угрожает другим странам применением ядерного оружия, но предостерегает их от вмешательства в спецоперацию на Украине.
Позже в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби добавил, что в Вашингтоне активно следят за действиями России и продумывают ответ на случай применения ядерного оружия. До этого американские власти также говорили, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Блинкен отмечал, что у США есть план на этот случай.
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