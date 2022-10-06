Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России

Позже в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби добавил, что в Вашингтоне активно следят за действиями России и продумывают ответ на случай применения ядерного оружия. До этого американские власти также говорили, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Блинкен отмечал, что у США есть план на этот случай.