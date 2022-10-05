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Политика

Президент Польши допустил размещение в стране американского ядерного оружия

Ведомости

Польша ведет переговоры с США о возможности участия в программе обмена ядерным оружием для противодействия растущим угрозам со стороны России, сообщил в интервью Gazeta Polska президент Анджей Дуда. «Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия», — отметил он.

Дуда добавил, что в ближайшем будущем нет признаков того, что Польша получит ядерное оружие в свое распоряжение. Тем не менее он подчеркнул, что возможность участия в ядерном обмене есть.

Совместное использование ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим такого оружия, принимать участие в планировании его использования, сообщает Bloomberg.

Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин в обращении по поводу объявления в России частичной мобилизации затронул тему применения ядерного оружия. Он назвал прецедентом применение США ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Ранее он также призывал тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, помнить, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

Польша является одним из самых твердых сторонников Украины в конфликте с Россией и ведет отдельные переговоры с рядом стран, включая США, о приобретении атомной энергии, отмечает Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных