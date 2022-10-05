Президент Польши допустил размещение в стране американского ядерного оружия

Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин в обращении по поводу объявления в России частичной мобилизации затронул тему применения ядерного оружия. Он назвал прецедентом применение США ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Ранее он также призывал тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, помнить, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».