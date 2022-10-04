МИД: Россия в полной мере привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что западные СМИ и политики сейчас активно рассуждают о вопросах применения ядерного оружия, однако Россия в этом принимать участия не будет. Представитель Кремля также отмечал, что Россия может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.