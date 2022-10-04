МИД: Россия в полной мере привержена заявлению о недопустимости ядерной войны
Россия привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, говорится в обращении директора ДНКВ МИД РФ Владимира Ермакова.
«Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере», — отмечается в обращении (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что западные СМИ и политики сейчас активно рассуждают о вопросах применения ядерного оружия, однако Россия в этом принимать участия не будет. Представитель Кремля также отмечал, что Россия может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.
В ходе своего обращения 21 сентября президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он говорил о «ядерном шантаже» в контексте продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, при этом президент намекнул, что угрозы могут коснуться и самих западных стран.
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