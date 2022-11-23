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Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»

Ведомости

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о признании России «государством - спонсором терроризма». Трансляция заседания велась на сайте органа.

Резолюцию поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. Всего голосовали 596 парламентариев. Документ не имеет юридически обязывающей силы и носит рекомендательный характер.

Россия обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».

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«Европарламент призывает ЕС к дальнейшей изоляции России на международном уровне, в том числе когда речь заходит о членстве России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН. Депутаты Европарламента также хотят, чтобы дипломатические отношения с Россией были сокращены, контакты ЕС с официальными представителями России были сведены к абсолютному минимуму», — говорится в заявлении.

11 августа сейм Латвии признал Россию «спонсором терроризма». В ответ на это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «именовать идеологов [этого предложения] нужно не иначе как неонацисты».

Аналогичное решение также принял парламент Эстонии в октябре. Тогда парламентарии осудили спецоперацию на Украине, а также референдумы в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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