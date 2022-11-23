Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»

«Европарламент призывает ЕС к дальнейшей изоляции России на международном уровне, в том числе когда речь заходит о членстве России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН. Депутаты Европарламента также хотят, чтобы дипломатические отношения с Россией были сокращены, контакты ЕС с официальными представителями России были сведены к абсолютному минимуму», — говорится в заявлении.