Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»
Европарламент большинством голосов принял резолюцию о признании России «государством - спонсором терроризма». Трансляция заседания велась на сайте органа.
Резолюцию поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. Всего голосовали 596 парламентариев. Документ не имеет юридически обязывающей силы и носит рекомендательный характер.
Россия обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».
«Европарламент призывает ЕС к дальнейшей изоляции России на международном уровне, в том числе когда речь заходит о членстве России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН. Депутаты Европарламента также хотят, чтобы дипломатические отношения с Россией были сокращены, контакты ЕС с официальными представителями России были сведены к абсолютному минимуму», — говорится в заявлении.
11 августа сейм Латвии признал Россию «спонсором терроризма». В ответ на это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «именовать идеологов [этого предложения] нужно не иначе как неонацисты».
Аналогичное решение также принял парламент Эстонии в октябре. Тогда парламентарии осудили спецоперацию на Украине, а также референдумы в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье.
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