Резолюция Европарламента о «террористическом государстве» не грозит России санкциями

Резолюция Европарламента о «террористическом государстве» не грозит России санкциямиВ ответ Москва может наделить таким статусом Украину
Европарламент рассмотрит на сессии 23 ноября резолюцию о признании России «террористическим государством», заявила пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард. Этот вопрос будет обсуждаться в связи с интенсивными атаками в ходе специальной военной операции, говорится на сайте Европарламента. Как отмечается в сообщении, такое решение станет подготовкой для последующего привлечения российской стороны к ответственности.
В проекте резолюции сказано, что Европарламент призывает Европейский совет и государства – члены ЕС рассмотреть аналогичную резолюцию и принять меры для международной изоляции Москвы «через прекращение всякого сотрудничества с Россией», замораживание контактов с ее представителями и высылку послов России из международных организаций и форумов, включая G20 и Совбез ООН.