Резолюция Европарламента о «террористическом государстве» не грозит России санкциями

Европарламент рассмотрит на сессии 23 ноября резолюцию о признании России «террористическим государством», заявила пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард. Этот вопрос будет обсуждаться в связи с интенсивными атаками в ходе специальной военной операции, говорится на сайте Европарламента. Как отмечается в сообщении, такое решение станет подготовкой для последующего привлечения российской стороны к ответственности.