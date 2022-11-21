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Резолюция Европарламента о «террористическом государстве» не грозит России санкциями

В ответ Москва может наделить таким статусом Украину
Евгения Дубровина Дарья Мосолкина Евгений Мездриков
FREDERICK FLORIN / AFP

Европарламент рассмотрит на сессии 23 ноября резолюцию о признании России «террористическим государством», заявила пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард. Этот вопрос будет обсуждаться в связи с интенсивными атаками в ходе специальной военной операции, говорится на сайте Европарламента. Как отмечается в сообщении, такое решение станет подготовкой для последующего привлечения российской стороны к ответственности.

В проекте резолюции сказано, что Европарламент призывает Европейский совет и государства – члены ЕС рассмотреть аналогичную резолюцию и принять меры для международной изоляции Москвы «через прекращение всякого сотрудничества с Россией», замораживание контактов с ее представителями и высылку послов России из международных организаций и форумов, включая G20 и Совбез ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных