Путин призвал сделать все для поддержки жителей новых регионов России
Президент России Владимир Путин заявил, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки. Об этом он высказался на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.
«Это наши люди, конечно, мы должны сделать все для того, чтобы их поддержать», — отметил президент (цитата по ТАСС). По его словам, «Федорова, проживающая в Луганской республике», ничем не отличается от людей с аналогичной фамилией в Новосибирске, Петербурге или Москве.
Глава государства ранее заявил, что присоединение Донбасса к России должно было произойти раньше. «Теперь стало очевидным, что это воссоединение [с Россией] должно было бы произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами», — подчеркнул президент.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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