Путин призвал сделать все для поддержки жителей новых регионов России

Глава государства ранее заявил, что присоединение Донбасса к России должно было произойти раньше. «Теперь стало очевидным, что это воссоединение [с Россией] должно было бы произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами», — подчеркнул президент.