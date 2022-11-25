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Путин заявил, что воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше

Ведомости

Воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше, в таком случае потерь было бы меньше, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих - участников спецоперации на Украине.

«Исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк, в рамках договоренностей, минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли, но мы же не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит», — отметил глава государства (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас уже стало очевидно, это воссоединение с Донбассом должно было бы произойти раньше, «и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей».

Спецоперация на Украина началась 24 февраля, ей предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».

Целями спецоперации президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе СВО российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных