Путин заявил, что лично разделяет боль потерявших сыновей на спецоперации

Минобороны трижды раскрывало количество погибших с начала СВО. В первый раз оборонное ведомство назвало число погибших 2 марта, спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих. Второй раз — 25 марта, к тому моменту погиб 1351 российский военнослужащий. Третий раз глава министерства Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил России с начала СВО составили 5937 человек.