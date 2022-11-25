Путин заявил, что лично разделяет боль потерявших сыновей на спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях. Глава государства проводит встречу с матерями военнослужащих, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
«Язык не поворачивается говорить каких-то формальных стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования. Но хочу, чтобы вы знали — и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль», — отметил президент (цитата по ТАСС).
По словам Путина, он предложил провести эту встречу, потому что хотел услышать от матерей оценки, информацию, мнение, идеи и предложения. «Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму всё, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и использовано в реальной жизни», — подчеркнул глава государства.
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями и добавил, что лично общался по телефону с участниками СВО и узнавал информацию у них.
Минобороны трижды раскрывало количество погибших с начала СВО. В первый раз оборонное ведомство назвало число погибших 2 марта, спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих. Второй раз — 25 марта, к тому моменту погиб 1351 российский военнослужащий. Третий раз глава министерства Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил России с начала СВО составили 5937 человек.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.
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