Путин проводит встречу с военкорами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военкорами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«В ней (встрече) принимают участие журналисты с телеканалов "Первый", ВГТРК, НТВ, RT, "Комсомольской правды", блогеры и авторы Telegram-каналов», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
Материалы встречи будут опубликованы позднее, добавил он.
В первый раз Путин пообщался с приехавшими с передовой корреспондентами и представителями СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне прошлого года. Встреча прошла в укороченном формате из-за подвижек в графике, вызванных DDoS-атаками, говорил тогда Песков.
Выступая на параде Победы на Красной площади 9 мая, Путин заявил, что от участников специальной военной операции на Украине зависит будущее российской государственности. Этой зимой глава государства подчеркивал, что Россия поддерживает участников спецоперации и понимает их роль и миссию. В конце декабря прошлого года Путин в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России сказал, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.