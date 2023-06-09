Путин: ВСУ при контрнаступлении не добились поставленных целей ни на одном участке

ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Там отметили, что противник планировал прорвать оборону «на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», но своих задач не добился.