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Путин: ВСУ при контрнаступлении не добились поставленных целей ни на одном участке

Ведомости

Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) совершенно точно началось, однако украинская армия не добилась поставленных целей ни на одном участке. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. 

«Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач. Это абсолютно очевидная вещь», – подчеркнул он (цитата по ТАСС). 

По словам главы государства, наступление ВСУ терпит неудачу благодаря мужеству российских солдат, правильной организации войск и высокой эффективности российских вооружений. Путин отметил, что Вооруженные силы (ВС) России реально оценивают ситуацию и будут исходить из этого при планировании дальнейших действий.

Путин заявил, что «оборонка» России выполнит все поставленные задачи

Президент добавил, что в последние дни потери украинских войск превышают «классический показатель». Путин не стал озвучивать конкретные цифры, отметив при этом, что «они впечатляют». Можно констатировать, что все предпринятые ранее попытки контрнаступления провалились, однако «наступательный потенциал» противника сохраняется, заключил российский лидер.

Контрнаступление Украины анонсируется с зимы. Официально Киев о начале наступательных действий не объявлял, однако 8 июня The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских военнослужащих заявила о начале контрнаступления ВСУ. 

ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Там отметили, что противник планировал прорвать оборону «на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», но своих задач не добился.

Ранее по теме: Российская армия отразила атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам генерала армии, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях и понесли большие потери в технике и живой силе.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки ВС РФ отразили несколько попыток наступления украинской армии на Южнодонецком и Запорожском направлениях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных