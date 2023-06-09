Путин: ВСУ при контрнаступлении не добились поставленных целей ни на одном участке
Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) совершенно точно началось, однако украинская армия не добилась поставленных целей ни на одном участке. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач. Это абсолютно очевидная вещь», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
По словам главы государства, наступление ВСУ терпит неудачу благодаря мужеству российских солдат, правильной организации войск и высокой эффективности российских вооружений. Путин отметил, что Вооруженные силы (ВС) России реально оценивают ситуацию и будут исходить из этого при планировании дальнейших действий.
Президент добавил, что в последние дни потери украинских войск превышают «классический показатель». Путин не стал озвучивать конкретные цифры, отметив при этом, что «они впечатляют». Можно констатировать, что все предпринятые ранее попытки контрнаступления провалились, однако «наступательный потенциал» противника сохраняется, заключил российский лидер.
Контрнаступление Украины анонсируется с зимы. Официально Киев о начале наступательных действий не объявлял, однако 8 июня The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских военнослужащих заявила о начале контрнаступления ВСУ.
ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Там отметили, что противник планировал прорвать оборону «на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», но своих задач не добился.
8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам генерала армии, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях и понесли большие потери в технике и живой силе.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки ВС РФ отразили несколько попыток наступления украинской армии на Южнодонецком и Запорожском направлениях.