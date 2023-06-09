Российская армия отразила атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам генерала армии, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. В результате противник потерял 350 военнослужащих, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. ВСУ свою задачу не выполнили и отступили, подчеркнул Шойгу.