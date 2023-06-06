Песков заявил о преднамеренной диверсии Украины на Каховской ГЭС
Украина совершила преднамеренную диверсию на Каховской ГЭС, которая может обернуться тяжелыми последствиями для нескольких десятков тысяч жителей региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Естественно, президент [РФ Владимир Путин] получает доклады по линии Министерства обороны, других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС. Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», – сказал он.
Песков добавил, что инцидент может повлечь за собой «очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона», а также экологические последствия и «последствия иного характера, которые еще предстоит установить».
Представитель Кремля также пришел к однозначному выводу, что одна из целей диверсии заключалась в том, чтобы «лишить Крым воды». Кроме того, Песков связал диверсию с крупномасштабным наступлением ВСУ, которое, по его словам, началось два дня назад и не приносит Киеву «поставленных целей». Он добавил, что наступательные действия ВСУ «захлебываются».
Каховская ГЭС была обстреляна около 2 ночи 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. По словам мэра Новой Каховки Леонтьева, восстановление станции невозможно. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м. По его оценкам, вода опустится до прежнего уровня в течение 72 часов.
В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Ответственность за атаку власти возложили на Киев. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили в администрации. Украина же обвиняет в произошедшем Россию.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы подтопления в Крыму нет. В то же время существует риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе «более чем достаточно». По его словам, запасы воды в канале составляют около 40 млн куб. «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения», – отметил Аксенов.