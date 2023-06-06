Разрушение плотины Каховской ГЭС. Главное

Каховская ГЭС

Каховская ГЭС расположена вблизи города Новая Каховка Херсонской области, находится под контролем России. Станция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. ВСУ обстреливают город с весны 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине.



В конце октября прошлого года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС. По его словам, ВСУ специально целятся в Каховскую дамбу. В случае ее разрушения могут погибнуть тысячи мирных людей, отмечал тогда Небензя.



В мае этого года Леонтьев заявил, что обстрелы ГЭС со стороны Украины продолжаются. По его словам, таким образом ВСУ препятствуют проведению на станции ремонтных работ. Несмотря на это, российские специалисты все равно выезжают на ГЭС и поддерживают ее работу, уточнял он.