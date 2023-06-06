Мэр Новой Каховки сообщил об отсутствии возможности восстановить ГЭС

При этом необходимости в эвакуации пока нет, говорил Леонтьев, хотя и отмечал, что она может потребоваться. Из-за сброса воды в зоне подтопления могут оказаться около 300 домов в населенных пунктах Днепряны и Корсунка под Новой Каховкой, говорил ранее Леонтьев. «Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – сказал он.