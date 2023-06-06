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Мэр Новой Каховки сообщил об отсутствии возможности восстановить ГЭС

Ведомости

Каховская ГЭС не может быть восстановлена сейчас, ее придется отстраивать заново после завершения конфликта. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Очевидно, что [ремонт ГЭС] сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Леонтьев подчеркнул, что частичное разрушение Каховской ГЭС стало возможно только из-за последовательных обстрелов со стороны Украины, которые начались в районе двух часов ночи.

О том, что верхняя часть ГЭС оказалась разрушена, Леонтьев сообщил рано утром 6 июня. По его словам, была повреждена часть ГЭС с задвижками. При этом он подчеркнул, что дамба не пострадала.

В результате произошедшего идет неконтролируемый сброс воды. Ее уровень ниже по течению сначала поднялся на 2,5 м. По информации экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды поднялся до 10 м, в Днепрянах – до 8 м и в Корсунке – до 5,3 м. Предполагается, что он продержится около 72 часов, пишут «РИА Новости».

При этом необходимости в эвакуации пока нет, говорил Леонтьев, хотя и отмечал, что она может потребоваться. Из-за сброса воды в зоне подтопления могут оказаться около 300 домов в населенных пунктах Днепряны и Корсунка под Новой Каховкой, говорил ранее Леонтьев. «Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – сказал он.

Позже член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что разрушение не представляет критической опасности для Запорожской АЭС, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может привести к проблемам безопасности АЭС и «должного обеспечения необходимыми объемами станции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных