Мэр Новой Каховки сообщил об отсутствии возможности восстановить ГЭС
Каховская ГЭС не может быть восстановлена сейчас, ее придется отстраивать заново после завершения конфликта. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Очевидно, что [ремонт ГЭС] сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Леонтьев подчеркнул, что частичное разрушение Каховской ГЭС стало возможно только из-за последовательных обстрелов со стороны Украины, которые начались в районе двух часов ночи.
О том, что верхняя часть ГЭС оказалась разрушена, Леонтьев сообщил рано утром 6 июня. По его словам, была повреждена часть ГЭС с задвижками. При этом он подчеркнул, что дамба не пострадала.
В результате произошедшего идет неконтролируемый сброс воды. Ее уровень ниже по течению сначала поднялся на 2,5 м. По информации экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды поднялся до 10 м, в Днепрянах – до 8 м и в Корсунке – до 5,3 м. Предполагается, что он продержится около 72 часов, пишут «РИА Новости».
При этом необходимости в эвакуации пока нет, говорил Леонтьев, хотя и отмечал, что она может потребоваться. Из-за сброса воды в зоне подтопления могут оказаться около 300 домов в населенных пунктах Днепряны и Корсунка под Новой Каховкой, говорил ранее Леонтьев. «Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – сказал он.
Позже член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что разрушение не представляет критической опасности для Запорожской АЭС, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может привести к проблемам безопасности АЭС и «должного обеспечения необходимыми объемами станции».